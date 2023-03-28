金正恩籲加快核武生產 首度公開微型核彈頭引熱議

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（中央社首爾28日綜合外電報導）北韓中央通信社（KCNA）今天報導，領袖金正恩呼籲增加武器級核原料，以製造更強大的武器。當局更公開最新微型核彈頭「火山-31」，小到能裝上彈道飛彈，引發各界議論。

綜合法新與路透社報導，金正恩親自前往北韓核武研究所，視察新型戰術核武以及在彈道飛彈上安裝彈頭的技術。KCNA在此期間公布北韓新研發的「火山-31」（Hwasan-31）核彈頭照片。

金正恩在美國海軍航空母艦打擊群今天抵達南韓之際釋出最新威脅訊息，並將先前喊出核武產量「呈指數倍增」的承諾再增加一倍。

KCNA報導，金正恩聽取北韓核武研究所官員的簡報後指示，應「隨時隨地」準備好動用這些武器，他也呼籲官員們增產北韓軍火庫倍增所需的武器級核原料。

據分析人士，北韓官媒今天發布一系列核相關報導，表明北韓正準備進行第7次核試驗。

南韓世宗研究所（Sejong Institute）北韓研究中心主任鄭成長（Cheong Seong-chang）表示：「北韓這次展示一種顯著微型化的戰術核彈頭，許多人質疑它是否真的會爆炸。」

鄭成長告訴法新社：「接下來北韓利用這些戰術核彈頭進行第7次核試的可能性已經上升。」

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專家表示，北韓官媒釋出的照片，可能表明平壤在微型化彈頭方面有所進展。這些彈頭威力強大，但體積小到足以安裝在能夠打擊美國的洲際彈道飛彈上。

南韓國立首爾大學（Seoul National University）核子工程學教授徐鈞烈（Kune Y. Suh）在比較最新型核彈頭與2016年版本時說：「它在更小的體積內具有更強大的威力…這很令人擔憂。」（譯者：張茗喧/核稿：施施）1120328