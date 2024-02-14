更多編輯台推薦新聞：
大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」
生活

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單
政治

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒
生活

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒

電影台片單》喬治克隆尼茱莉亞羅勃茲合體「幸福入場券」迎情人節
娛樂

電影台片單》喬治克隆尼茱莉亞羅勃茲合體「幸福入場券」迎情人節

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美俄勒岡州出現黑死病病例 疑寵物貓傳染

2024/2/14 12:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）美國俄勒岡州官員表示，他們正在處理一起罕見的人類淋巴腺鼠疫病例，即所謂黑死病，這名患者很可能是被寵物貓傳染。

法新社報導，在中世紀時期至少奪走1/3歐洲人性命的黑死病，在已開發國家並不多見，且能夠治療，但仍存有潛在危險。

這名德斯修郡（Deschutes County）患者的身分並未揭露，但官員表示患者已在接受治療，還說此人最有可能是被寵物貓傳染。

德斯修郡衛生官佛西特（Richard Fawcett）上週宣布這起病例時表示：「已聯繫這位居民和其寵物的所有密切接觸者，並提供藥物以預防染病。」

有關當局表示，人類在接觸遭到感染的動物或跳蚤8天內可能出現症狀，包括發燒、噁心、虛弱、畏寒和肌肉痠痛。若未早期診斷，淋巴腺鼠疫可能發展為敗血性鼠疫或肺鼠疫，兩者都更為嚴重。

聲明指出：「所幸本案早期發現治療，對社區構成的風險很小。」

「在這起傳染病調查期間沒有出現其他病例。」

俄勒岡州衛生當局表示，腺鼠疫在當地相當罕見，前次通報病例是在2015年。

黑死病於14世紀橫掃歐洲各地，奪走多達5000萬人性命，是人類史上最致命的疫情之一。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1130214

#法新社
#俄勒岡州
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.16