輝達超越Alphabet 躍升美國市值第3大公司

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（中央社紐約14日綜合外電報導）在AI晶片炙手可熱之際，美國晶片大廠輝達（NVIDIA）的市值今天超越谷歌（Google）母公司Alphabet，躍升美國市值第3大公司。

輝達今天在美股股價上漲2.46%，收盤價每股739美元，市值來到1.83兆美元，高於Alphabet的1.82兆美元市值。

由於對人工智慧（AI）晶片的強勁需求，輝達自去年以來股價飆漲，創下新高，為今年標普500指數成分股表現最好的公司。

不久之前，輝達市值才超過零售巨頭亞馬遜（Amazon）。在追過Alphabet之後，輝達市值在美股僅落後微軟（Microsoft）及蘋果（Apple）。（譯者：陳正健）1130215