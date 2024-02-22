聯合航空3月起恢復直飛以色列 美航空業者首例

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）聯合航空公司（United Airlines）今天表示計劃下個月初恢復美國飛往以色列的直航航班，成為去年10月7日以哈戰爭爆發以來，率先恢復這項服務的美國航空業者。

路透社報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）武裝分子突襲以色列南部後，聯航、美國航空公司（American Airlines）和達美航空公司（Delta Air Lines）去年10月全數暫停美國飛往以色列的航班。

總部位於芝加哥的聯航指出，公司下個月將恢復從紐瓦克（Newark）飛往特拉維夫（Tel Aviv）的航班，但直到今年秋季之前都不打算恢復美國其他城市飛往以色列的航班。

哈瑪斯大開殺戒後，以色列隨即對加薩（Gaza）進行報復性轟炸，出於對安全的擔憂，旅遊業因此枯竭，而美國航空業者重啟飛往特拉維夫的班機，標誌著前往以色列旅行可能出現轉捩點。

聯航表示，公司目標是要從3月6日起，以波音（Boeing）787-10機型恢復每日從紐瓦克飛往特拉維夫的直航服務。

聯航指出，公司將於3月2日和4日運作從紐瓦克經德國慕尼黑（Munich）到特拉維夫的航班，並於3月3日和5日運作從以色列飛往紐瓦克的回程航班。

聯航表示，公司「是經過詳細的安全分析後做出這個決定，包括與美國和以色列的安全專家和政府官員密切合作」。

以色列駐華府大使館並未立即回應記者的置評請求。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1130222