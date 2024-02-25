記念俄烏戰爭2週年 烏克蘭人仍期盼勝利

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（中央社利維夫／基輔24日綜合外電報導）烏克蘭人今天記念俄烏戰爭兩週年，他們哭泣、獻花悼念死者，祈求勝利，儘管俄羅斯全面入侵絲毫沒有減弱跡象，死亡人數也持續增加。

路透社報導，在首都基輔（Kyiv），總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與來訪的外國領袖一同主持了紀念活動，有些人擔心這場戰爭會持續數年。

基輔居民西莫諾夫斯基（Denys Symonovskiy）表示：「我是一個現實主義者，我知道戰爭很可能會在未來3、4年持續下去，我希望社會能夠動員，我希望我們能以某種方式擊敗俄羅斯。」

在距離戰事地點數百公里的西部城市利維夫（Lviv），一名神職人員在墓地裡主持祈禱時，婦女們哭泣著，墓地裡掛著藍色黃色相間的烏克蘭國旗，每面國旗都代表一名士兵的死亡。

寡婦、育有2個孩子的德姆楚克（Evhenia Demchuk）說：「孩子們堅守前線，我們只能想像每個和平的日子是多少努力和代價換來的。我想相信這一切都沒有白費，我們每天都在舉行葬禮。」

「我們相信勝利將屬於我們，這一切都是付出了非常高的代價才獲得的。」

隨著戰爭進入第3個年頭，俄羅斯軍隊占據烏克蘭約 18%領土，上週末攻占阿夫迪夫卡（Avdiivka）後，正在東部發動新攻勢。

對多數烏克蘭人來說，入侵的震撼早被恐懼取代，甚至對遠離戰爭核心且有良好防空系統的基輔居民來說也是如此。

基輔市中心的英語老師帕普申科（Oleh Papushenko） 說：「我想說，這徹底改變了我的人生…我一覺醒來，發現人生變調。」

「（戰爭）毀掉很多人的人生，奪去很多人的生命。但對我來說，戰爭只是一個持續性的危險，一個被俄羅斯飛彈殺死、或擔心被那些…禽獸占領的危險。」

戰前跑社會和政治線的基輔記者基里連科（Olha Kyrylenko）說，她的男友正在前線作戰，現在戰爭主宰了她的生活。

「我的大多數朋友現在要不就是在打仗，要不就是志願參軍，就是這樣，現在，生活的每一天都是戰爭。」（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1130225