烏克蘭警告俄將強化混合攻擊 破壞國際支持

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（中央社基輔27日綜合外電報導）烏克蘭總統情報委員會今天警告，俄羅斯今年春季將升級持續進行的影響力行動，目的在破壞烏克蘭的國家穩定，並在打了兩年的俄烏戰爭期間破壞國際對基輔當局的支持。

路透社報導，由於烏克蘭在補足兵力上面臨挑戰，加上美國可能縮減軍援規模，烏軍在前線大多數地區都難以擊退俄軍。

根據烏克蘭總統情報委員會說法，俄國克里姆林宮將加強在社群媒體上散布不實訊息，引發烏克蘭人之間的衝突，並讓烏克蘭的盟國對烏方勝算感到懷疑，從而增強俄方入侵行動。

烏克蘭總統情報委員會表示：「接下來幾週，敵軍將竭盡所能散布破壞世界安全的陳述，並試圖在烏克蘭內部和全球其他挺烏的地方煽動衝突。」

俄羅斯沒有立即對這段聲明發表評論。克里姆林宮本週稍早表示，10多年來，烏克蘭一直在接受美國中央情報局（CIA）的協助來對抗俄羅斯。

俄羅斯2022年2月對烏克蘭發動全面入侵行動，聲稱目的是將烏克蘭「去納粹化」，指稱烏國在2014年發生民主革命推翻獲得俄國支持的總統後，遭到「法西斯主義者」接管。

基輔當局與其國際夥伴表示，這場戰爭是俄國多年混合行動的一部分，以征服擁抱西方的烏克蘭。

烏克蘭總統情報委員會在國內安全與軍事情報機構發布的聲明中表示，俄方這項行動將在5月底來到高峰，屆時烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的5年任期在正常情況下將結束。

根據自俄羅斯全面入侵後生效的戒嚴法，烏克蘭暫停舉行選舉。

聲明指出：「這種行動的方法是俄羅斯特種部隊的典型手法：質疑烏克蘭政府在5月20日後做出的決定合法性、散布恐慌與絕望、蓄意讓平民與軍方對立、讓我方與盟國發生爭執、在社群中散布各種『陰謀論』。」

委員會又說，俄羅斯部隊將試圖利用這種局勢，讓烏克蘭在東部戰場失利。

澤倫斯基本週稍早警告，最近奪下烏東戰略要城阿夫迪夫卡（Avdiivka）的俄軍，試圖在5月底或夏初發動另一波攻勢。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1130228