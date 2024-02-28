日本福島核處理水第4次入海 17天排7800公噸

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本東京電力控股公司今天宣布，已從上午11時11分開始第4次排放「核處理水」，預計花17天排放約7800公噸。東電計畫2024年度將持續排放約5萬4600公噸「核處理水」入海。

日本富士新聞網報導，今天是東電在日本2023年會計年度內最後一次將積存在福島第一核電廠腹地的「核處理水」排放入海，也是從去年8月開始排海以來的第4次，預計花17天把稀釋後的約7800公噸「核處理水」排放入海。

東電計畫在2023年度內（到今年3月31日止），分4次將相當於40座貯存槽的約3萬1200公噸「核處理水」排放入海；截至目前為止的3次排放，都沒有在周邊海域觀測到氚濃度等發生異常變化。

至於2024年度（今年4月1日到2025年3月31日）的排放計畫，已知將分7次排放總量約5萬4600公噸「核處理水」，平均每次約排放7800公噸入海。

日本經濟新聞報導，這次將是2023年度內最後一次排放「核處理水」，預計到3月16日左右排放約7800公噸。

東電2023年8月到9月第1次排放約7788公噸、10月第2次排放約7810公噸、11月排放約7753公噸，總計至今共排放2萬3351公噸。這次排放跟過去3次一樣，每天排放量約為460公噸。

東電表示，「核處理水」在排放前的檢查並未出現氚濃度等異常情況，東電與日本政府環境省將在周邊海域進行海水採樣與監控。

東電這次針對排放方式進行修正，過去3次排海前都會把經海水稀釋的「核處理水」移往水槽暫存以便測量氚濃度；但因為已確認按照過去作法進行稀釋，所以這次將省略把「核處理水」暫存到水槽的步驟。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1130228