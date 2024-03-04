美軍拉日韓企業振興造船業 對抗中國軍艦激增威脅

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）為了追上中國海軍艦艇的建造熱潮，美國試圖在亞洲資本、工程師及造船技術幫助下，重啟國內業已關閉或閒置的造船廠。

日經亞洲報導，美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）上週參訪南韓2座、日本1座造船廠，並在每個地方遊說日韓企業參與計畫，重振美國閒置的造船廠。

美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）2月29日陪同戴杜羅造訪三菱重工業公司（Mitsubishi Heavy Industries）在橫濱的造船廠，他告訴日經亞洲，本次參訪具有雙重目的：視察美軍艦隊補給艦大角號（USNS Big Horn）的維修狀況，以及評估三菱重工業對投資美國閒置造船廠的興趣。

易曼紐指出，美軍艦艇在日本維修具有戰略及產業價值。他說：「美軍艦艇能留在戰區，不會因為要進行維修，就得把時間浪費在來回美國本土上。在此完成維修工作，還能減輕美國造船廠的壓力，讓它們專注建造新船艦。」

不過，儘管美國軍艦獲准在海外快速修復其在部署期間受到的損害，美國法律禁止軍艦在美國或關島以外的地方進行全面檢修、維修和保養。這項法律是為了保護美國勞工的工作機會，提出修法恐遇反彈，尤其是在總統大選年。

相形之下，戴杜羅提出以外資振興美國閒置造船廠，實行這項提議不需採取法律措施，有望更快落實。

戴杜羅上週參訪南韓現代重工公司（Hyundai Heavy Industries）全球第一大、位於蔚山的造船廠，以及韓華海洋公司（Hanwha Ocean）在巨濟島的造船廠，2座造船廠都位於朝鮮半島南端。

美國海軍發布新聞稿指出，南韓造船商對建立美國子公司、投資美國造船廠表達「濃厚興趣」。

不過前述2家南韓造船商的新聞稿，反而聚焦於在南韓為美國軍艦提供維修服務的機會。

戴杜羅說道，他接下來幾週將在自己的國防部辦公室接待南韓造船商幾位執行長，繼續討論相關事務。

美國海軍艦艇目前是由7家私人造船商建造，其中2家是外國企業：義大利的芬坎蒂尼馬里奈特海事造船廠（Fincantieri Marinette Marine）位於威斯康辛州，而澳洲的美國奧斯塔公司（Austal USA）是在阿拉巴馬州。亞洲企業考慮是否也參一腳時，這2家國際造船商可當作前例參考。

至於維修最機密的核動力航空母艦與潛艦，則只能在4座公營海軍造船廠進行。美國過去有13座公營海軍造船廠，其中9座如今已經停業。

美國之所以感到有必要提高造船產能，是因中國海軍艦隊迅速擴張敲響了警鐘。中國得益於全球規模最大的造船業，外界預期，中國海軍戰力將從目前超過370艘艦艇，在2025年前達到400艘，而2030年前更上看440艘。

反觀，美國海軍目前規模不到300艘艦艇，已經落後中國。美國海軍領導階層呼籲，未來艦隊規模應達380艘艦艇左右，然而美國建造船隻的速度並不樂觀。造船業薪資難與其他產業競爭，美國公營及私營造船廠都面臨勞工短缺問題。

此外，核動力潛艦涉及最嚴重的產能瓶頸，而它被視為相對於中國人民解放軍的海軍，美國仍坐擁的少數顯著優勢之一。

美國核動力潛艦近年是以1年2艘的速度建造，然而根據美國國會研究處（Congressional Research Service），目前潛艦產能只達1年1.2到1.3艘。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1130304