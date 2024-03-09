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俄稱擊落47架烏克蘭無人機 多在南部羅斯托夫州

2024/3/9 19:38
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（中央社莫斯科9日綜合外電報導）俄羅斯今天表示，昨天夜裡在其南部地區摧毀了47架烏克蘭無人機，其中在與烏國接壤的羅斯托夫州（Rostov）攔截最多。

法新社報導，莫斯科這2年多來全面侵略烏克蘭期間，基輔經常派遣無人機飛入俄羅斯境內。

俄軍在社群媒體平台發文說：「在以下領土地區，值勤中的防空系統攔截並摧毀了無人機，包括在貝爾哥羅德州（Belgorod）1架、在庫斯克州（Kursk）2架、在伏爾加格勒州（Volgograd）3架及在羅斯托夫州41架。」

羅斯托夫州是俄軍籌劃對烏克蘭軍事行動的重要基地。州長戈盧別夫（Vasily Golubev）在社群媒體發文說，當地城市塔根羅格（Taganrog）遭到1架無人機攻擊。

塔根羅格面朝亞速海（Azov Sea），並靠近烏克蘭遭到俄羅斯占領的一塊地區。戈盧別夫表示，現場有1名救難人員受傷，但無人死亡。（譯者：洪啟原/核稿：張正芊）1130309

#俄羅斯
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#無人機
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