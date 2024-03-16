一帶一路規模縮減 赴非洲中國勞工數驟降

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北16日電）中共領導人習近平親自部署的「一帶一路」倡議規模縮減，致使赴非洲的中國勞工數驟降，官方統計顯示，相較於2015年的高峰，非洲各地的中國勞工數已降至新低。

據美國之音（VOA）今天報導，中國國家統計局的最新數據顯示，2015年在非洲的中國勞工總數達26萬3696人創高峰，2022年僅剩8萬8371人。

美國約翰霍普金斯高等國際研究學院（Johns Hopkins School of Advanced International Studies）負責的中非研究計畫（China-Africa Research Initiative）歸因於受疫情影響，以致中國工人相繼離開非洲。

但專家表示，習近平主導布局全球的一帶一路倡議規模縮減，也是導致在非中國勞工數下降的主因之一。

英國智庫海外發展研究所（ODI）研究員陳雲南（Yunnan Chen）說：「自2022年以來，一些建設可能已經重啟，但我們知道，中國資助的項目數量多年來一直在下降，過去幾年給任何新的項目交易潑了冷水。」

另據香港南華早報11日報導，國際貨幣基金（IMF）統計，相較於2015年，2021年在非洲的中國勞工數驟減幅度達64%。

報導引述IMF報告：「特別是疫情爆發前，在非中國勞工數與中國企業在非獲利，兩者之間可說是正相關。」

IMF報告說，原本前進非洲大興土木的中國營造業，他們2015年於當地獲得的營收達頂，之後逐年遞減，至2021年降至370億美元（約新台幣1兆1702億元），比2020年還減少3%。

南早報導另指出，阿爾及利亞和安哥拉的中國勞工數減幅更達約莫90%，中非研究計畫統計，2013年安哥拉的中國勞工5萬526人，2022年僅剩6784人；2015年阿爾及利亞的中國勞工9萬1596人，至2022年僅剩7462人。

波蘭弗羅茨瓦夫大學（The University of Wroclaw）副教授科平斯基（Dominik Kopinski）以安哥拉為例分析，驟減與兩個因素息息相關，分別是2014年的油價重挫和中國的貸款耗盡。

即因如此，科平斯基指出，許多國營中企和僱用的勞工紛紛打包走人，甚至中餐館也紛紛拉下鐵門，安哥拉的情況之所以受矚目，原因在於2022年這個國家內戰結束後，安國政府把國家重建主要是外包給中企執行。

他說，於是中國國企、承包商等約莫30萬的中國移民大舉湧入安哥拉，雖然目前的統計數據版本很多，但根據他自己2022年到訪當地的估算，目前在安哥拉的中國移民大概只剩2萬人。

科平斯基指出，即使中國勞工人數回籠，也難以回復往日榮景，因為先前的大規模融資和動輒高達數以百億美元計的基礎建設方案，已不復見。

此外，儘管中國大撒幣推一帶一路，但美國之音的報導說，中國經常被批評未能幫助非洲創造就業機會或提高當地人技能，雖然確實僱用大批當地員工，但他們通常負責最基層打雜，更高級的職位則留給中國人。

陳雲南說：「通常在專案開始時，中國工程師和熟練勞動力的比例較高，但隨著時間的推移，隨著僱用更多的當地勞動力，這種情況往往會發生變化。」因大多數人從事非技術性工作。

雪梨大學（University of Sydney）中國事務專家江詩倫（Lauren Johnston）說，儘管中國現在向非洲派遣的勞工減少，但中國公司可能還是不會僱用當地人從事高薪、技術性更高的工作。

她說：「他們需要增加的是在當地招募經理，但這需要時間，也需要培養當地管理人員的中文技能。」（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1130316