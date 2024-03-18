加薩現況窘迫 樂施會：以色列蓄意阻撓援助

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（中央社倫敦17日綜合外電報導）國際扶貧發展機構樂施會（Oxfam）今天指控以色列在與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）戰爭期間，蓄意阻撓援助物資運進加薩（Gaza），違反了國際人道法。

法新社報導，樂施會在報告中指出，以色列繼續在巴勒斯坦領土上「系統性地、蓄意地阻撓與破壞任何有意義的國際人道因應措施」。

樂施會表示，檢查規範「效率低下到不合理的程度」，以致於嘗試進入加薩的援助卡車平均要排隊等個20天。

樂施會表示：「清單上拒收物品品項非常多，而且不斷在變。」

樂施會記得，他們曾有一批貨品，其中的水袋和水質檢測工具袋在沒有任何理由情況下被回絕，後來又獲准入境。

樂施會並譴責「針對援助人員、人道設施和援助車隊」的攻擊行動，也譴責對援助人員實施「出入管道限制」措施，特別是對加薩北部。

樂施會表示，大約有170萬巴勒斯坦人面臨饑荒危險，這占加薩人口的75%。

樂施會在報告中表示：「我們在加薩觀察到的現況，已遠超過災難等級。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130318