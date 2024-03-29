軍援未全給 美方盼以色列給拉法作戰細節規畫

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國參謀首長聯席會議主席布朗今天表示，以色列還沒拿到所盼的所有武器，部分原因是供應量能受限且可能妨礙美軍戰備。他還說迫切想知道以軍對拉法的作戰計畫細節。

路透社報導，華盛頓每年軍援長年盟友以色列38億美元，並一直加緊交付防空系統和彈藥給對方；但一些民主黨人士和阿拉伯裔美國團體不滿拜登政府這種挺以態度，認為這讓對方可以有恃無恐。

身為美國最高階將領的布朗（Charles "CQ" Brown）在國防記者協會（Defense Writers Group）主辦的活動上說：「儘管我們盡己所能支持對方，但他們並未拿到所要求的一切。」

他還說：「有部分原因是對方要求的品項我們沒有能力提供，或是現在拿不出來。」

布朗的發言人、海軍上校杜錫（Jereal Dorsey）稍晚表示，布朗的說法是「提供盟友和夥伴軍援之前的標準作法」。

杜錫在一份聲明中說：「我們評估美國庫存及對自身戰備可能產生的任何影響，藉以確定我們所能提供援助的能力。」他說美國的政策沒變，會持續提供盟友以色列安全援助，協助抵禦哈瑪斯攻擊。

加薩衛生當局表示，以色列的毀滅性攻勢已導致逾3萬2000名巴勒斯坦人喪生。

以色列為報復哈瑪斯去年10月7日突襲所發動的新一輪以哈戰爭，因導致平民傷亡過鉅引發民主黨內反彈，有數千人在月前的黨內初選時圈選「不表態」，沒把票投給拜登。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）本週稍早在華盛頓會見以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）。五角大廈表示，雙方討論提供以色列安全援助問題。

另據其他美國媒體報導，布朗表示美方迫切想進一步了解以色列進攻加薩南端拉法（Rafah）的行動計畫。

布朗告訴媒體，美國軍方與以色列的對口目前僅原則性討論「如何在用兵拉法時限制對平民傷害」他說，希望過幾天將到訪華府的以方官員能讓美方充分了解以軍作戰構想，並提出如何在有約100萬人避難的拉法減少死傷。

布朗說：「我迫切地想知道這兩方面，以及如何同時執行。我認為對方應有聽進美方的關切。」（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1130329