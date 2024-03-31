烏克蘭：俄國夜間發射16枚飛彈和11架無人機 釀1死

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（中央社基輔31日綜合外電報導）烏克蘭西部利維夫州（Lviv）州長科濟茨基今天表示，俄羅斯夜間的攻擊造成1人死亡，並提醒瓦礫下可能還有其他受害者。烏克蘭空軍則表示，俄國發射了16枚飛彈和11架無人機。

法新社報導，科濟茨基（Maksym Kozytsky）在通訊應用程式Telegram寫道，俄國以巡弋飛彈瞄準關鍵基礎設施，「使1名男子在襲擊中喪生」，並表示「可能還有人被困在瓦礫下」，救難人員正在搜索中。

路透社報導，烏克蘭空軍今早表示，俄國夜間發動空襲，向烏國發射16枚飛彈和11架無人機。

烏克蘭空軍在Telegram發布聲明說，已擊落其中9枚飛彈和9架無人機，但沒有指明俄國的目標。

俄國1週多來大幅加強針對烏克蘭能源設施的空襲行動，不僅造成重大損失，還讓烏克蘭人擔心再次陷入俄國全面入侵後第1個冬天的停電情況。

烏克蘭最大民營能源公司DTEK昨天表示，其6座發電廠中有5座受損或遭摧毀，導致他們失去80%發電能力，修復工作可能需要長達18個月。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1130331