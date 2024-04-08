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俄：烏襲札波羅熱電廠反應爐頂部 輻射水平無異常

2024/4/8 02:59
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（中央社莫斯科7日綜合外電報導）俄羅斯在烏克蘭札波羅熱州扶植的政府指出，莫斯科控制的札波羅熱核電廠一座關閉反應爐的圍阻體頂部今天遭到烏克蘭攻擊擊中，不過當地輻射水平正常而且沒有造成嚴重毀損。

路透社報導，自從俄羅斯2022年對烏克蘭發動侵略攻勢以來，歐洲最大的札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）就被俄方占領。電廠被何種武器攻擊仍不得而知。廠方稍早前曾表示，遭到烏克蘭無人機攻擊。

派專家駐廠的國際原子能總署（IAEA）指出，已接穫俄羅斯營運的該電廠通知稱，一架無人機在場區引爆，相關訊息與國際原子能總署的觀察「一致」。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）表示，雙方應該克制「危及核安」的行動。

該電廠有6座其中含有鈾235元素、蘇聯設計的VVER-1000壓水式反應爐，廠內也有用過核燃料。

據廠方表示，其中1、2、5、6號反應爐冷停機，3號反應爐停機維修，4號反應爐則處在所謂「熱停機」狀態。

廠方表示，烏克蘭武裝部隊「攻擊安置6號反應爐建築的圓頂」、「電廠和周遭地區的輻射水平沒有改變」。

路透社對於任何一方針對戰場上的說法暫時無法予以查證，烏克蘭尚未就此事置評。（譯者：何宏儒）1130408

#札波羅熱核電廠
#俄羅斯
#烏克蘭
#國際原能總署
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