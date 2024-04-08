日本首例 東京白牌計程車合法上路

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本官方有條件開放讓一般駕駛人使用自用車有償載客，「白牌計程車」今天起在東京都地區合法上路，創日本首例。這項服務本月也將陸續在神奈川縣、愛知縣、京都府等地開始。

綜合「讀賣新聞」、共同社等媒體報導，這項服務由計程車公司管理運行，一般駕駛人則與計程車公司簽訂僱傭合約。乘客原則上採非現金支付，車資與計程車收費相同，民眾可透過智慧型手機應用程式（app）等方式叫車。

國土交通大臣齊藤鐵夫與數位大臣河野太郎今天前往東京都江戶川區參加「白牌計程車」上路儀式。齊藤說：「為了解決地方交通人手不足的狀況，希望這項服務蓬勃發展，並擴展到日本全國。」

計程車業者加盟的「東京租車協會」（Tokyo Hire-Taxi Association）表示，今天上午約80名一般駕駛人可提供載客服務，截至上午9時為止，服務次數已達約50次。

日本放送協會（NHK）報導，「白牌計程車」服務今起在東京都內的東京23區、武藏野市、三鷹市上路，不過服務範圍僅限在計程車供不應求的地區，營業日與時段也受到限制。

此外，神奈川縣橫濱市及川崎市等；愛知縣名古屋市及瀨戶市等；京都府京都市及宇治市等地的「白牌計程車」也預計本月陸續上路。

札幌市、仙台市、埼玉市、千葉市、大阪市、神戶市、廣島市、福岡市為主的8個地區「白牌計程車」服務，預計今年5月起開始。

「白牌計程車」是指一般駕駛人使用自用車有償載客，由於自用車懸掛白色車牌，不同於營業用計程車的綠色車牌，才有此稱呼。

日本「道路運送法」原則上禁止「白牌計程車」載客服務，不過「為確保公共福祉不得已的情況」則能例外認可。

由於日本計程車司機人手短缺等原因導致部分地區或時段出現計程車不足的窘境，日本政府認定已符合「為了確保公共福祉不得已的情況」，因此以現行「道路運送法」為基礎，建立「白牌計程車」營業的制度。（譯者：楊惟敬/編輯：曾依璇）1130408