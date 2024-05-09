彌補戰爭兵員耗損 烏克蘭國會通過法案允許囚犯從軍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔8日綜合外電報導）烏克蘭國會今天通過法案，允許部分受刑人從軍換取服役結束後假釋。這項措施尚待總統簽署生效，雖意在補充俄烏戰爭兩年多來兵員耗損，卻也步上與俄國一樣的做法。

這項措施尚待總統澤倫斯基簽署生效，鑒於事涉敏感，目前暫不清楚他會否簽署。

紐約時報指出，俄國靠徵募囚犯到俄烏戰場而在血腥攻勢裡取得人數優勢。有別於俄國徵募各種各樣的囚犯，烏克蘭的法案規定犯殺人、性侵和其他重罪者不符徵召資格，部分國會議員則認應放寬讓過失殺人者能服役。

澤倫斯基所屬的執政黨人民公僕黨（Servant of the People），黨內高層舒里雅克（Olena Shulyak）表示，動員囚犯入伍及事後假釋准駁的決定權將交由法院，期間也會兼顧囚犯意願。

舒里雅克在社群媒體貼文：「要想在與擁有更多資源敵人全面作戰下圖存，唯一的辦法是整合所有力量。這項法案攸關我們的奮鬥和維護烏克蘭國家地位。」

在因應戰事的戒嚴期間，服役的囚犯會被編入特殊單位，且可能到戰爭結束前都不會歸建。舒里雅克告訴當地一家媒體，稱只有剩餘刑期不到3年的囚犯才有資格從軍。

烏克蘭國會執政黨黨團領袖阿拉卡米雅（David Arakhamia）表示，法案若生效可望能動員1.5萬到2萬名囚犯從軍。

這部法案在國會以279票贊成、11票棄權、0票反對獲壓倒性通過。國會裡在野的歐洲團結黨（European Solidarity）成員貢恰連科（Oleksiy Honcharenko）受訪時說：「我們需要人來填戰壕，為何是商人與藝術家在打仗而不是偷雞摸狗的小罪犯。」

隨俄烏戰事延續，烏克蘭正努力召募更多兵員；批評人士稱官方動員體系陷入蘇聯式的官僚主義和腐敗，近幾個月來逃避兵役案件倍增。在烏東指揮烏軍作戰的司令索多爾（Yurii Sodol）上月告訴國會，在某些前線，俄軍與烏軍的人數之比超過7比1。（譯者：陳亦偉）1130509