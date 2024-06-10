瓜地馬拉火峰火山蠢蠢欲動 當局籲採取預防措施

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（中央社瓜地馬拉市9日綜合外電報導）中美洲最活躍火山之一「火峰」（Fuego）今天噴出氣體和火山灰，促使瓜地馬拉當局警告空中交通和遊客採取額外預防措施。

法新社報導，瓜地馬拉國家地震、火山、氣象暨水文學研究所（Insivumeh） 表示，距離首都瓜地馬拉市35公里的火峰火山「以每小時4至7次的頻率，發生微弱和中度的爆發」。

Insivumeh在聲明中補充說，這些爆發噴出的氣體和火山灰雲高達4800公尺。

這個政府機構建議，在火峰火山和附近的聖地亞吉托火山（Santiaguito）方圓30公里範圍內，海拔低於5000公尺的空中交通應「採取預防措施」。

Insivumeh同時提醒觀光業者，注意諸如在火峰火山和其他火山附近從事登山等活動的風險。

Insivumeh說，一些「細的火山灰」落在火峰火山東方和東北方的城鎮，在火山隆隆作響之際，部分居民能感受到房屋在震動。

海拔3760公尺的火峰火山，平均每4到5年噴發一次。

2018年的一次噴發，熔岩流沿著火山側邊傾瀉而下，摧毀了聖米格洛斯洛特斯村（San Miguel Los Lotes），造成215人喪生，約有相同人數失蹤。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1130610