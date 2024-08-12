川普聲稱賀錦麗用AI造假造勢人潮 紐時：不實指控

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國共和黨總統候選人川普今天指控民主黨對手賀錦麗利用人工智慧（AI）製造造勢場合人潮影像，「紐約時報」指出，這些不實指控顯示川普對賀錦麗魅力的關注度來到新高。

「紐約時報」（The New York Times）報導，川普（Donald Trump）在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文，針對賀錦麗（Kamala Harris）在底特律一座機棚外的造勢活動人潮寫道：「飛機旁沒有人，她用『AI』做出來。」

然而紐約時報指出，賀錦麗的各場造勢活動，包括上述這場，都有數以千計群眾和紐時等多家新聞媒體在現場目睹；且她的競選團隊宣稱的出席人數，也符合實地可見數量。

川普還發文把他指控賀錦麗造假人數一事，類比他指控的2020年美國總統大選舞弊。他寫道：「她作弊，沒有人在等她（抵達現場），而『群眾』看起來像有萬人！同樣地，她的演說活動也出現假『群眾』。這就是民主黨贏得選舉的方法：靠作弊。他們在投票箱上作弊更糟糕。她應該被撤銷資格，因為製造假影像是干預選舉。」

賀錦麗的競選團隊已開始嘲笑川普對於對手造勢活動的人潮感到挫折。根據他們說法，賀錦麗9日在亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）附近的一場活動，現場湧入逾1萬5000人。

賀錦麗的競選搭檔、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）在一場活動中對群眾表示：「又不是任何人都在乎群眾人數這種事。」語畢現場爆出響亮歡呼聲。

賀錦麗的競選團隊還跑到川普的貼文下留言，嘲諷他的瘋狂指控。他們貼出一段影片，片中現任美國副總統賀錦麗搭乘「空軍二號」（Air Force Two）專機抵達底特律的造勢活動現場時，場上有大批群眾等待，接著見到她與華茲下機。

賀錦麗團隊的回文寫道：「怕你@realdonaldtrump忘了：這是在搖擺州的造勢活動看起來的樣子。」

川普上週並未在搖擺州舉行任何活動，而是在將有一場關鍵聯邦參議員選舉的蒙大拿州舉行一場造勢活動，以及在他位於佛羅里達州的私人莊園海湖俱樂部（Mar-a-Lago）召開一場記者會。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1130812