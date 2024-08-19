華郵稱俄烏原要談判局部停火 俄：沒什麼好談

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（中央社莫斯科18日綜合外電報導）有報導說，烏克蘭跨境反攻庫斯克州（Kursk），阻礙了莫斯科與基輔就停止攻擊能源和電力目標的間接談判；俄羅斯今天予以否認，並稱沒有與基輔就民用基礎設施問題進行談判。

「華盛頓郵報」（Washington Post）昨天報導，烏克蘭和俄羅斯預計本月派遣代表團前往卡達，為達成一項具有里程碑意義的協議進行談判，以停止對交戰雙方的能源和電力基礎設施發動攻擊。

華郵報導稱，這項協議本應促成部分停火，但由於烏克蘭攻擊俄羅斯主權領土，導致談判破裂。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）談到華郵報導時表示：「沒有人中斷任何進程，因為沒有什麼好中斷的。」

她說：「俄羅斯和基輔政權本來就沒有為民用關鍵基礎設施的安全進行直接或間接談判。」

烏克蘭政府並未立即回應路透社的置評要求。根據華郵報導，烏克蘭總統辦公室表示，由於中東局勢不穩，杜哈（Doha）峰會將延後於8月22日以視訊會議方式進行。

俄羅斯和烏克蘭互控對方在戰爭中攻擊民用基礎設施，但雙方都否認曾這麼做。

沙卡洛娃隨後援引俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）8月12日的話質疑道，在烏克蘭對俄羅斯發動地面攻勢並攻擊俄國民用基礎設施後，雙方還有什麼好談。

沙卡洛娃說：「與做出這種事情的人沒什麼可談的。」

俄羅斯2022年2月派遣數以萬計兵力，對烏克蘭展開所謂的「特別軍事行動」，目前控制烏國約18%領土。烏克蘭8月6日跨境攻擊庫斯克州，是自第二次世界大戰以來對俄羅斯領土的首次軍事入侵。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1130819