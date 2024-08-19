印度外交部：總理莫迪本週將訪問基輔

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（中央社新德里19日綜合外電報導）印度外交部今天宣布，總理莫迪（Narendra Modi）將訪問烏克蘭。數週前，莫迪訪問傳統盟友俄羅斯，並擁抱俄國總統蒲亭（Vladimir Putin），因此招致基輔的批評。

綜合法新社與路透社報導，新德里外交部並未說明莫迪訪問波蘭和烏克蘭的具體日期，但印度媒體報導，莫迪將於本週稍晚展開出訪行程。

莫迪上月8日至9日訪問俄羅斯。從莫迪在社群平台X貼出的照片可以看到，莫迪與蒲亭除了握手外，還相互擁抱。當時此舉招致烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的批評。

莫斯科在2022年2月入侵烏克蘭後，西方國家對其實施制裁，但印度和中國等國仍持續與俄國貿易。

俄烏戰爭爆發後，莫迪政府一直避免直接譴責莫斯科，並呼籲雙方透過對話與外交手段化解衝突。

美國曾針對印度與俄羅斯的關係表達擔憂，特別是此刻華府正設法強化與新德里的關係，以制衡崛起的中國。新德里則一方面深化與西方的交流，同時與老朋友俄羅斯維繫關係。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1130819