中菲海警船南海碰撞 美國務院提美菲共同防禦條約

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓19日專電）中菲海警船艦碰撞，雙邊互控對方有責。美國國務院今天發布聲明挺盟友菲律賓，並再次提到美菲共同防禦條約適用於對南海任何地點的菲律賓軍隊、公共船隻或飛機的武裝攻擊。

中國與菲律賓海警船艦19日清晨在南海發生碰撞，中方指責任完全在菲律賓，菲方則稱中國海警非法及具侵略性的航行操作，導致菲國船艦結構受損。

美國國務院晚間發布聲明，譴責中國19日對菲律賓在南海的海上合法行動所採取的危險行為。

國務院指出，中國船隻魯莽行事，故意與兩艘菲國海岸防衛隊船艦相撞，造成結構損壞，危害船員安全。

國務院表示，這些行動是中國使用危險和升級措施來執行大規模且違法的南海主張的最新一例。美國呼籲中國遵守國際法，停止危險及破壞穩定的行為。

美國重申，1951年美菲共同防禦條約第4條適用於對南海任何地點的菲律賓軍隊、公共船隻或飛機，包括對其海岸防衛隊飛機所進行的武裝攻擊。

這並不是美國首次提出美菲共同防禦條約。今年6月，菲律賓2艘海軍充氣船執行補給任務時，遭到中國海警一再衝撞及登船，甚至揮舞刀斧。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）當時翻出中國海警近期的種種行徑，除了5月19日騷擾醫療後送的菲律賓軍人、非法扣押空投物資外，過去一年中更多次對菲律賓的例行補給任務使用水砲及祭出危險行為。

「北京的行動反映對菲律賓人安全及南海國際法的一貫漠視」。

米勒也提到美菲共同防禦條約第4條的適用範圍。不過，菲律賓總統府官員當時表示，衝突未觸發這項條約。（編輯：唐佩君）1130820