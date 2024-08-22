操作錯誤 日本福島核電廠中斷試取燃料團塊

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（中央社東京22日綜合外電報導）日本東京電力公司（東電）今天原定在福島第一核電廠核子事故發生13年後，首度試驗性取出2號機組內的熔融核燃料團塊，但因為操作順序錯誤，取出作業今天中斷。

熔融核燃料團塊指的是2011年3月發生福島第一核電廠核子事故後，位於反應爐壓力槽（RPV）內爐心燃料，和一次圍阻體容器（PCV）中物體一起熔融形成的固狀物。目前推估加總1號機到3號機的熔融核燃料團塊可能達880公噸。

熔融核燃料團塊放射線極強，無法輕易接近，因此取出燃料團塊被視為福島第一核電廠廢爐最大難關，並攸關廢爐的動向。

而東電先前計劃今天起耗時2週，嘗試取出3公克以下的熔融核燃料團塊。被取出的熔融核燃料團塊，預計交給位於茨城縣的研究機關進行分析。

福島電視台報導，原定今天進行的熔融核燃料團塊試驗性取出作業，因操作順序錯誤導致作業中斷，明天之後將協調作業時間，但還不清楚作業何時重啟。

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福島第一核電廠內的熔融核燃料團塊接觸到雨水與地下水等之後產生帶有輻射物質的「汙染水」，而「汙染水」經過淨化並透過海水稀釋等程序之後，以「處理水」的形式被排入海中。

試驗性取出熔融核燃料團作業原定於2021年進行，但是因為發現圍阻體連通到反應爐處的貫通處有大量堆積物，導致無法立即使用耗資78億日圓打造的大型機器，進而製作新機器等原因，導致作業之前3度延期。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1130822