北韓派兵赴俄 中國風險加大陷入兩難

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（中央社台北24日電）北韓派兵前往俄羅斯，讓中國陷入兩難。分析認為，北韓若加入俄烏戰爭，會為中國帶來更大風險，但北京可能不知道如何遏制北韓幫助俄羅斯。

美國國家安全會議（US National Security Council）發言人柯比（John Kirby）23日告訴媒體，美方評估北韓至少派出3000名士兵移師俄國東部，目前正在受訓當中。

美國之音（VOA）中文網今天引述上海學者沈丁立說，若北韓確實參戰，且派遣戰鬥部隊直接加入俄烏戰事，可能迫使北約考慮介入俄烏衝突。對中國而言，北韓參戰可能帶來更大的風險，因為根據「中朝（北韓）友好合作互助條約」，中國可能被迫出兵協防北韓，而被捲入戰端。

香港浸會大學榮休教授高敬文則認為，北韓即使參戰，也可能是秘密進行，中國在這問題上的立場仍將維持表面上的中立姿態。

紐約時報23日的報導引述分析人士說，中國領導層可能擔心的另一個問題是，俄羅斯向北韓提供軍事技術，作為北韓出兵的回報。這可能會讓北韓更大膽地對南韓和日本採取更激進的行動，與此同時，也會削弱北京對這個封閉國家施加影響的能力，儘管北韓在貿易和援助方面依賴中國。

報導說，中國現在陷入了兩難境地。

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自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，在西方孤立俄羅斯的同時，中國加深了與莫斯科的貿易和外交關係。美國喬治城大學政府與國際事務教授、華盛頓戰略與國際研究中心學者車維德（Victor Cha）說，雖然中國間接支持俄羅斯在戰爭中的努力，「但他們不會對朝鮮的事感到滿意」，因為無論是從短期還是長期來看，這對他們都沒有好處。

車維德認為，北京可能不知道如何遏制北韓幫助克里姆林宮。

但美國方面認為，中國可以透過停止對俄羅斯的支持來幫助結束這場戰爭，包括停止提供軍民兩用技術——可用於民用產品或武器的微晶片、化學品或無人機等各種物品——以及停止大量購買俄羅斯石油。（編輯：張淑伶/謝怡璇）1131024