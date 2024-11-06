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以色列戰時爆信任危機 尼坦雅胡開除國防部長

2024/11/6 08:30（11/6 08:44 更新）
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以色列總理尼坦雅胡（左）5日開除國防部長葛朗特（右）。（路透社）
以色列總理尼坦雅胡（左）5日開除國防部長葛朗特（右）。（路透社）
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（中央社耶路撒冷5日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡今天以「信任危機」為由，開除國防部長葛朗特，並任命親信、前外交部長卡茲主導國家在加薩和黎巴嫩的戰爭。

綜合路透社和法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）這一步讓人大感意外。葛朗特（Yoav Gallant）在對抗黎巴嫩什葉派基本教義政治和軍事組織真主黨（Hezbollah）的戰爭上屬鷹派，但在加薩（Gaza）戰爭上推動與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）達成停火和釋放人質協議。

哈瑪斯去年10月7日突襲以色列，促使以色列對哈瑪斯控制的加薩走廊發動反擊，但尼坦雅胡與葛朗特時常在報復手段上意見分歧。

尼坦雅胡辦公室發布聲明說：「過去幾個月來…信任愈來愈薄弱。有鑒於此，我今天決定終結國防部長的職務。」聲明並指出，尼坦雅胡已任命外交部長卡茲（Israel Katz）接掌防長一職。

消息一出，批評人士指控尼坦雅胡將政治至於國安之上，時間點也很尷尬，因為以色列10月26日空襲伊朗之後，目前正面臨伊朗報復隱憂。

尼坦雅胡已經認命薩爾（Gideon Saar）為新任外交部長。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1131106

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