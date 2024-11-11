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日相指名選舉第1輪無人過半 石破茂、野田佳彥進第2輪決選
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日相指名選舉第一輪無人過半 石破茂、野田佳彥決選

2024/11/11 14:11（11/11 14:37 更新）
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日本11日舉行首相指名選舉，自民黨總裁石破茂（左）、立憲民主黨代表野田佳彥（右）將進入決選。（共同社）
日本11日舉行首相指名選舉，自民黨總裁石破茂（左）、立憲民主黨代表野田佳彥（右）將進入決選。（共同社）
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（中央社記者戴雅真東京11日專電）日本政府今天下午舉行首相指名選舉，因10月底眾議院大選結果各黨不過半，第1輪沒有人獲得超過半數有效票，由得票數前2名的自民黨總裁石破茂、最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥進行決選投票。

第2輪投票將在約半小時後舉行，石破茂可望勝出，今晚第2次石破內閣將上路。

第一輪投票在當地時間下午2時30分（台北時間13時30分）左右展開，根據開票結果，石破茂在第1輪獲得221票，野田佳彥獲得151票，日本維新會代表馬場伸幸獲得38票，國民民主黨代表玉木雄一郎獲得28票。

玉木雄一郎今天上午才被爆出震撼彈，被週刊曝光與女性不倫。他召開記者會坦承報導內容「基本上屬實」，並對大眾道歉。他表示，「不僅是對家人，特別是全國對於我寄與厚望的眾多支持者，我衷心表示歉意」。

至於是否請辭代表，玉木表示要「聽取黨內同志的意見」。國民民主黨隨後在兩院議員總會上，決定支持玉木留任代表職務，希望他帶領明年夏天的參議院選舉。

石破茂上午也在國會內先後與玉木雄一郎、野田佳彥舉行會談。石破會後表示，「聽取在野黨意見後，我們會誠實且謙虛地接受，希望能夠以透明的形式向國民展示所有決策，並請求他們的合作」。

野田會後接受採訪表示，他已經和自民黨達成共識，計劃在12月初召開臨時國會期間，針對涉入小金庫事件的議員展開政治倫理審查。

2024年第50屆眾議院選舉（總席次465席，過半數為233席）結果顯示，自民黨從選舉公告前的256席大幅減少至191席，公明黨獲得24席，立憲民主黨為148席，日本維新會獲得38席，國民民主黨獲得28席，令和新選組9席，共產黨獲得8席，其他黨派獲得19席。（編輯：周永捷）1131111

（中央社製圖）
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