澤倫斯基稱蒲亭只怕川普 盼以正義結束俄烏戰爭

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（中央社基輔9日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他告訴美國總統當選人川普，俄羅斯總統蒲亭「只怕他」，盼這場戰爭以正義劃下句點，並要俄國對和平做出承諾。

基輔獨立報（The Kyiv Independent）報導，澤倫斯基7日在法國巴黎與川普、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）三方會談，討論俄羅斯持續對烏克蘭展開的全面入侵行動。

澤倫斯基今天在社群平台X上發文指出：「我告訴川普總統，蒲亭只怕他，或許也怕中國。」

澤倫斯基說：「事實就是如此-唯有果斷才能使這場戰爭以正義劃下句點，並確保持久的和平。」

外界擔心川普明年1月重返白宮後，恐撤回對烏克蘭的援助，並迫使烏克蘭做出痛苦的讓步。

為防這類情形發生，基輔當局試圖與川普對話，說服他採取「以實力換取和平」的方式，迫使克里姆林宮接受「正義且持久的和平」。

澤倫斯基說：「我們知道美國有能力做到很了不起的事-其他國家都做不到的事。」

他指出：「想成功結束這場戰爭，我們需要團結-美國、歐洲以及所有重視安全的國家須團結-同時也需要堅定的立場以及對和平的保證。」

川普在結束會談後說，澤倫斯基已準備好「達成協議並停止這瘋狂的局勢」。

川普昨天在社群媒體真實社群（Truth Social）上發文寫道：「太多生命無謂地逝去，太多家庭被摧毀，如果這種情況繼續下去，可能規模更大、情況更糟。」他也指出，在他的領導之下，美方可能減少對烏克蘭的援助。

澤倫斯基昨天在加密通訊軟體Telegram上回應川普的言論。他表示，這場戰爭「不能僅憑一張紙和幾個簽名就劃下句點」。

他警告：「沒有明確保證的停火，隨時可能重燃戰火，正如蒲亭過去所做的一樣。」（譯者：張茗喧/核稿：陳正健）1131210