越南河內卡拉OK酒吧火災11死2傷 警察逮捕縱火男

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（中央社河內19日綜合外電報導）越南公安部今天表示，河內一家卡拉OK酒吧昨天晚間發生火災，造成11人死亡、2人受傷，警方逮捕1名涉嫌縱火的男子。

綜合路透社與法新社報導，警方在聲明中說，這名男子坦承在與員工起爭執後，在這棟3層樓酒吧一樓用汽油縱火。

越南國營媒體發出的照片顯示，這棟位於河內西部的多層樓建築被燒得焦黑不堪，建物大致上被火勢燃燒殆盡，扭曲變形的成堆金屬散落在附近。

警方表示，他們在晚間11時接獲火警通報，得知「有許多人受困在內」。

救援人員趕赴現場救火，成功救出7名生還者，其中2人被緊急送醫。警方說，發現11人陳屍於建物內。

河內警方在聲明中說：「警方懷疑這家酒吧是遭（蓄意）縱火…已逮捕肇事者。」

「前鋒報」（Tien Phong）報導稱涉案男子年紀大約50歲出頭。

目擊者說火勢太大，沒人敢嘗試進入火場救出受困在內的民眾。

當時人在附近的阮明雄（Nguyen Minh Hung，音譯）告訴「民智報」（Dan Tri）：「我們朝受困在內的受害者大喊，但沒有聽到建築物內有人呼救。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1131219