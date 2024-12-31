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馬斯克挺極右政黨 德副總理：削弱歐洲對其有利

2024/12/31 10:36
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（中央社柏林30日綜合外電報導）德國副總理哈柏克在新年談話中表示，美國億萬富豪馬斯克支持極右派政黨德國另類選擇黨（AfD）是「合乎邏輯和有系統」的策略，因為歐洲遭削弱就無法進行強有力的監管。

路透社報導，哈柏克（Robert Habeck）說，馬斯克（Elon Musk）的主張並非出於無知。德國預定明年2月舉行大選，哈柏克將代表綠黨（Greens party）參選總理。

哈柏克補充說：「這合乎邏輯且有系統。馬斯克正在強化那些正在削弱歐洲者的力量。對那些認為監管是不當限制權力的人來說，脆弱的歐洲符合其利益。」

德國政府今天指控擁有社群媒體平台X、同時身兼特斯拉（Tesla）和SpaceX執行長的馬斯克，試圖透過「週日世界報」（Welt Am Sonntag）的客座評論文章，影響即將到來的選舉。

世界首富馬斯克斥資超過2.5億美元助川普當選，並獲美國總統當選人川普任命為特別顧問，負責削減聯邦預算。

馬斯克在文章中力挺德國另類選擇黨，稱它是德國最後的希望，引發「週日世界報」編輯辭職以示抗議；馬斯克還讚揚了這個反建制、反移民政黨在監管、稅收和鬆綁市場管制方面的做法。

根據報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也在提前發布的新年演說中，呼籲德國選民在2月前往投票；與此同時，德國正為移民問題和德國另類選擇黨的崛起爭論不休。

蕭茲在即將播出的演說中表示：「今天，我要呼籲大家：請去投票！環顧全球，你們就會知道自由和公平的選舉是多麼偉大的成就。」

蕭茲在演說中，還提到自己最近與馬斯克互槓。德國東部馬德堡（Magdeburg）20日發生汽車高速衝撞耶誕市集事件，造成5人死亡、約200人受傷，馬斯克抨擊蕭茲並敦促他下台。

蕭茲表示，德國的未來「不會由社群媒體平台的持有者決定」。

他補充說：「決定德國未來走向的人，不會是喊得最大聲的人，而是由絕大多數理性和正派的人來決定。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1131231

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