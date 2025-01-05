澤倫斯基：俄國北韓軍隊在庫斯克傷亡慘重

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔5日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯和北韓軍隊在俄國南部庫斯克（Kursk）的戰事遭受重大損失。

路透社報導，烏克蘭和西方國家評估指出，大約有1萬1000名北韓兵力部署在庫斯克地區。烏軍去年8月發動大規模跨境入侵行動後，占領該地區大片土地。

澤倫斯基在夜間視訊談話中引述烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）報告指出，戰鬥發生在距離烏克蘭邊境不遠的馬赫尼夫卡（Makhnovka）附近。

澤倫斯基說：「昨天和今天在庫斯克地區馬赫尼夫卡附近的戰鬥中，俄羅斯軍隊喪失上看一個營的北韓步兵和俄羅斯傘兵。」

澤倫斯基並未說明具體細節。一個營的規模可能有所不同，但通常由數百兵力組成。

路透社無法獨立核實澤倫斯基的說法。

澤倫斯基上週報告北韓在庫斯克地區損失慘重，稱他們的軍隊沒有得到並肩作戰的俄羅斯軍隊保護。

他說，北韓人正在採取極端措施避免被俘虜，在某些情況下甚至被自己的軍隊處決。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1140105