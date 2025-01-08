馬克宏埋怨「忘記說謝謝」 惹惱非洲盟邦

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（中央社查德首都恩加米那7日綜合外電報導）法國總統馬克宏埋怨，法國長達10年派兵協助非洲打擊伊斯蘭叛亂勢力，非洲國家卻「忘記說謝謝」；此言今天遭到法國在西非剩餘盟邦以及國內新殖民主義左派的指責。

法新社報導，2020年馬利發生軍事政變、2021年第二次政變，2022年布吉納法索和2023年尼日發生軍事政變之後，法國在曾經殖民的西非法語國家沙赫爾（Sahel）地區處於不利地位。 。

隨著俄羅斯在這3國的影響力不斷增強，巴黎與塞內加爾以及查德的關係升溫，但現在這兩國都說法國軍隊應該離開。

2013年，總統歐蘭德（Francois Hollande）領導下的法國開始在馬利和沙赫爾地區展開軍事行動，打擊伊斯蘭叛亂分子。

馬克宏今天在對法國大使的演說中表示：「我想他們忘記說『謝謝』了，沒關係，以後會說的。」

他談到法國軍事部署時表示，「我們做了正確的事」，如果沒有干預，沙赫爾地區今天「沒有一個國家」會擁有「主權」。

「我們離開是因為發生了政變，因為我們是應主權國家要求去那裡的，而這些主權國家也要求法國前來。法國在那裡沒有立足之地了，因為我們不是叛變者的助手。」

查德總統德比（Mahamat Idriss Deby Itno）指責馬克宏「處於錯誤的時代」，並表示他想對「近乎蔑視非洲和非洲人」的言論「表達我的憤怒」。

去年11月底，查德終止與法國簽訂的國防和安全協議，表示這些協議「已經過時」。

約有1000名駐紮查德的法國軍事人員正在撤離。

查德代理外交部長庫拉馬拉（Abderaman Koulamallah）稍早表示，這些言論表現出「對非洲和非洲人的輕蔑態度」，法國領導人「必須學會尊重非洲人」。

庫拉馬拉說，第一次世界大戰以及第二次世界大戰期間，非洲和查德在法國解放過程中扮演「關鍵角色」，但「法國從未真正認識到這一點」。

塞內加爾總理桑可（Ousmane Sonko）也砲轟馬克宏認為非洲必須對法國表達感謝的言論。

他說：「法國既沒能力也沒有合法性來確保非洲的安全和主權，反倒是經常破壞利比亞等某些非洲國家的穩定，對沙赫爾地區的穩定和安全帶來災難性後果。」

塞內加爾去年年底宣布，法國和外國軍隊將於2025年結束在其領土上的所有駐軍。

在法國，極左派「不屈法國」（France Unbowed）表示，馬克宏的言論展現了「根本無法容忍的新殖民主義專制作風」。

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「此類言論在政治上不一致，在外交上完全不負責任，並進一步削弱我們與西非國家的關係。」

不具名法國外交界人士則說，馬克宏的言論是遭到「斷章取義」，馬克宏指的是發生政變的國家，特別是馬利，而不是查德或塞內加爾。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1140108