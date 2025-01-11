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日本福岡機場將啟用第2跑道 每小時略增2起降架次

2025/1/11 15:54
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（中央社東京11日綜合外電報導）日本國土交通省昨天表示，預計3月20日啟用福岡機場第2條跑道。但受到機場腹地狹小等條件限制，就算啟用第2條跑道也只能讓每小時起降架次從38次略增到40次，效果有限。

日本讀賣新聞報導，福岡機場平均約每90秒就有航機起降，是日本相當繁忙的機場。根據營運機場的福岡國際機場公司所說，即使是2024年度時刻表，各航空公司提出的需求已超過每天起降架次。

福岡縣知事服部誠太郎及福岡市長高島宗一郎，昨天前往位於東京都的國土交通省拜會國土交通大臣中野洋昌，提交希望盡早啟用福岡機場第2條跑道的請願書。

中野表示目前「準備工作順利進行」，預計從3月20日起正式啟用第2條跑道。

服部會後受訪時說，地方想法已確實獲得理解，但「從目前38次僅增加2次，必須要更加提升起降架次」。

服部向中野提出增加機場起降航班處理能力時，獲中野回應說「站在中央政府立場，將和地方政府合力推動」。

日本中央與地方政府從2003年度針對福岡機場進行綜合調查，並針對在海上興建新機場或在現有機場增設跑道兩案展開評估，最後在2009年度由地方政府向中央提出代表地方意見的增設跑道案，由國土交通省2015年度著手展開作業，經費約1643億日圓。

儘管福岡機場未來將擁有兩條跑道，但之所以無法大幅提升起降架次，主因緊鄰市區的福岡機場不僅面積只有約350公頃，同時腹地也很狹窄，造成兩條跑道間距離相當近。

福岡機場現有跑道長度約2800公尺、寬60公尺，位於其西側210公尺處的第2條跑道長度約2500公尺、寬60公尺，無法讓航機同時起降，造成啟用第2條跑道也只能略增起降架次。

如果想要進一步增加起降架次，就必須改變航機進場航線。國土交通省表示，改變進場航線後，每小時起降架次可增加到45次，但必須重新獲得航線下方地方政府的理解。

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即使福岡機場未來有兩條跑道，但依舊受到只能在上午7時到晚間10時起降的時間限制，無法24小時起降，雖然專家建議應該延長機場「門禁」時間，但現況是討論未見進展。

就在機場起降能力僅獲有限提升的情況下，經濟界已有部分人士認為，「為了發展成亞洲樞紐機場，必須再次針對在海上興建新機場進行討論」。（譯者：黃名璽）1140111

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