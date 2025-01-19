尹錫悅遭裁定羈押 石破茂：日韓關係不變

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本首相石破茂今天在電視節目上談到韓國總統尹錫悅遭羈押時強調，「假設就算（韓國）政權輪替，不論上台的是哪個政權，我們都希望確認日韓關係重要性不變」。

韓國首爾西區地方法院今天凌晨裁定羈押尹錫悅。電視直播畫面顯示，裁決出爐後，聚集在法院外的大批尹錫悅支持者大為不滿，甚至有人砸破窗戶並闖入法院。

日本時事通信社報導，有關日方正協調最快2月上旬跟美國下任總統川普舉行首度領袖會談，石破說，「具體日程時間尚未確定，但整體來說大致以那個時間點為範圍進行協調」。

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談到日本製鐵公司（Nippon Steel）計畫收購美國鋼鐵公司（US Steel），石破說，「有關創造就業機會，我們會明確說明將要做什麼」。

至於日本與中國的關係，石破說，「必須舉行領袖會談」，雙方往來更為頻繁、提高彼此信賴關係，「對地區和平與穩定來說極為重要」。（譯者：黃名璽）1140119