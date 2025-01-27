加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

俄羅斯夜襲 烏克蘭空軍：攔截57架無人機

2025/1/27 20:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔27日綜合外電報導）烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯出動104架無人機連夜來襲，有57架被烏國防空系統擊落。烏國官員指出，國內數州基礎設施和民宅受到波及。

路透社報導，烏克蘭空軍指出，有39架俄羅斯無人機「定位失聯」（locationally lost）。這意指烏克蘭利用電子作戰系統改變俄羅斯無人機的飛行路線。

烏克蘭軍方表示，第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）、蘇米（Sumy）、伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）以及基輔（Kyiv）這幾州，受到這波攻擊所影響。

google news透過 Google News追蹤中央社

烏克蘭軍方在通訊軟體平台Telegram發文說，「有基礎設施、公寓大樓和民宅受損。初步報告顯示無人傷亡」。

蘇米州、伊凡諾-法蘭科夫斯克州及第聶伯羅彼得羅夫斯克州的州長證實無人機襲擊了「關鍵基礎設施」，但未提供更多細節。（譯者：洪啓原/核稿：陳正健）1140127

#Telegram
#俄羅斯
#烏克蘭
#烏國
#無人機
#路透社
#烏克蘭空軍
#洪啓原
Telegram
俄稱擊落31架無人機、占2村莊 控烏軍襲赫松州釀2死俄國持續空襲 澤倫斯基籲盟邦兌現軍援烏克蘭承諾
洪啓原
市場消化中國經濟數據 日股收盤走勢不一法民調：總統馬克宏聲望探新低 不滿意度近8成
俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
芬蘭前總統稱中國可參與烏克蘭安全保障 約束俄羅斯
106
更多編輯台推薦新聞：