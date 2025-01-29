日本民間氣象公司公布第2次預測 東京櫻花3/21開

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本氣象新聞公司今天公布今年第2次櫻花開花預測，跟上次預測相同，東京染井吉野櫻將搶先各地在3月21日開花；緊接著在3月22日開花的地區，分別是福岡、高知、廣島及橫濱。

日本氣象新聞公司（Weathernews）今天繼1月9日後公布第2次櫻花開花預測。西日本與東日本各地預估將從3月下旬陸續開花；東北地方南部接著從4月上旬開花；櫻前線最後將在4月下旬登陸北海道。

Weathernews表示，他們除根據「櫻花計畫」參與者回報的逾200萬份報告，也自行針對知名賞櫻景點進行採訪，再結合氣溫等觀測結果與氣象預測來預測開花日。

根據最新預測，東京將在3月21日開花；緊接著是福岡、廣島及高知在3月22日開花；名古屋3月24日開花；大阪3月26日開花；鹿兒島3月27日開花。

進入4月後，金澤可能在4月1日開花；仙台4月4日開花；新潟4月6日開花；青森4月18日開花；札幌4月24日開花；釧路預估會在5月7日開花。

在知名景點部分，位於東京都的上野恩賜公園可能3月22日開花；京都府嵐山3月28日開花；青森縣弘前公園4月18日開花；北海道五稜郭公園4月22日開花。

各地從開花起算5天到兩週左右將迎接櫻花盛開期。Weathernews預計2月中旬公布第3次櫻花開花預測。

另外，日本氣象協會也在今天公布「2025年櫻花開花預測（第1次）」，預估福岡及高知將在3月20日搶先開花；東京則是3月22日開花。

根據預測，今年西日本地方開花時間跟往年差不多、東日本地方可能跟往年差不多或提前，至於北日本地方則會較往年來得早開花。

今年名古屋可能在3月23日開花、大阪3月25日開花；仙台4月2日開花；青森預估4月16日開花；北海道札幌4月23日開花。

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日本氣象協會指出，日本氣象廳一般來說都用染井吉野櫻來觀測櫻花開花及滿開狀態，但在染井吉野櫻不常見的北海道部分地區則用大山櫻（也稱蝦夷山櫻）、在西南群島用山櫻花作為替代品種進行觀測。

所謂開花與盛開的標準，只要當地由氣象廳指定作為觀測的標準木上開花5到6朵，就代表今年櫻花開花；如果標準木上逾8成花蕾都綻放，就代表今年櫻花盛開。（譯者：黃名璽）1140129