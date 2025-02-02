庫斯克州校舍遇襲傳平民死傷 俄烏互相指責

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（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭部隊去年8月攻入俄羅斯庫斯克州並占領蘇賈鎮迄今，但當地一棟收容民眾的校舍昨天遇襲，俄烏兩國今天為此互相指責。基輔當局另指出，俄軍上週末空襲烏克蘭造成至少15死。

法新社報導，儘管美國總統川普（Donald Trump）曾矢言1月20日上任後要在「24小時內」促成俄烏戰爭停火，但這場衝突將於本月底滿3年，戰事卻毫無降溫跡象。

從戰爭爆發以來，俄羅斯與烏克蘭一直互控對方殺害平民，最新一起平民遇襲事件則發生在俄國庫斯克州（Kursk）蘇賈鎮（Sudzha），這座城鎮已被烏國部隊占領逾5個月。

烏克蘭空軍今天表示，蘇賈鎮一棟3層樓高並已經作為庇護平民處所的校舍昨天遇襲，導致4人殞命、4人重傷。

俄羅斯國防部沒有透露傷亡人數，但指控烏克蘭武裝部隊發射飛彈襲擊校舍。

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此外，烏克蘭地方當局及警方指出，俄軍於1月31日晚間至2月1日凌晨，動用許多無人機和飛彈空襲烏國中部與東部多地，造成至少15人喪命。

其中在烏國中部城市波塔瓦（Poltava），市政當局表示，一枚飛彈昨天凌晨擊中當地一棟公寓後，導致11人喪命、至少16人受傷，救援人員也正搜尋瓦礫堆中的生還者。（譯者：楊惟敬/核稿：陳彥鈞）1140202