車諾比核電廠防護罩遇襲 烏克蘭批俄羅斯射無人機 克里姆林宮否認

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（中央社基輔14日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，一架俄羅斯無人機攻擊為控制輻射外洩而在車諾比核電廠建造的防護罩，同時表示當地輻射劑量值正常。克里姆林宮對此予以否認。

法新社報導，烏克蘭空軍表示，俄羅斯夜間從各地朝烏克蘭發射133架無人機，當中包括攻擊無人機，針對車諾比（Chernobyl）核電廠所在的烏克蘭北部州進行攻擊。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體發文說：「昨晚，一架裝有高爆彈頭的俄羅斯攻擊無人機，襲擊保護全球免於車諾比核電廠被摧毀的4號發電機組輻射外洩威脅的防護罩。」

提出這項說法數小時後，澤倫斯基預定在德國會見美國副總統范斯（J.D. Vance），以向急於迅速結束這場近3年戰爭的美國新政府說明烏方立場。

澤倫斯基說，這起攻擊是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）絕不打算談判的證據，並說蒲亭準備繼續欺騙全世界。

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克宮駁斥俄軍以烏克蘭核設施為目標的指控，發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「不可能襲擊這類核能基礎設施場址，任何聲稱情況就是如此的說法與事實不符，俄軍沒有做這種事。」

針對車諾比遭到襲擊的報導，他先前表示未掌握到「確切資訊」。（譯者：曹宇帆/核稿：何宏儒）1140214