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法國總統府：歐洲需為集體安全付出更多努力

2025/2/17 08:28
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（中央社巴黎16日綜合外電報導）歐洲領袖齊聚巴黎開會，因應美國總統川普直接與俄羅斯對話推動俄烏停戰所引發的疑慮。法國總統府今天於會前表示，歐洲國家應該為集體安全做出更多努力。

法新社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的顧問表示：「由於烏克蘭議題發展的速度，以及美國領導人的相關言論，歐洲國家需要為自身的集體安全付出更多努力、提升成效，並行動一致。」

根據法國總統府說法，歐洲主要領導人明天將在巴黎會面，討論「烏克蘭局勢」及「歐洲安全」議題。

俄羅斯全面入侵烏克蘭即將於這個月24日滿3年之際，德國、英國、義大利、波蘭、西班牙、荷蘭和丹麥政府領袖預計都將與會。

代表歐洲聯盟27個成員國的歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）、歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）以及北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）也將出席會議。

美國總統川普上週直接與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話討論俄國侵烏議題，讓烏克蘭和歐洲各國措手不及。

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川普今天在美國佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）表示，他可能「很快」就會與蒲亭見面，還說他認為蒲亭真心希望結束烏克蘭戰爭。

川普2.0政府也對北約盟友發出警告，表示歐洲將不再是華府安全上的首要之務，且隨著美國將重心轉向中國，有可能會調整駐軍布局。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1140217

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