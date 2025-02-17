馬斯克政府效率部團隊 將拜訪聯邦航空總署管制中心

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）馬斯克（Elon Musk）執掌的「政府效率部」將派出團隊預定明天拜訪位於維吉尼亞州華倫頓（Warrenton）聯邦航空總署（FAA）空中交通管制中心，川普政府曾表示希望改革此一系統。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）今天在社群媒體披露這項計畫。

達菲補充說，「政府效率部」（DOGE）人員將「親自了解當前系統，了解空中交通管制員對當前設備的好惡，設想如何建立一個更新、更好、更現代化、更安全的系統」。

川普政府本月改變政策，拒絕空中交通管制員或運輸安全局（Transportation Security Administration, TSA）的安全官員參與政府優離計畫。

專業航空系統專家（Professional Aviation System Specialist, PASS）工會昨天表示，數千名因川普總統與馬斯克大幅縮減政府規模而遭解僱的員工中，包括數百名聯邦航空總署的試用人員。

工會表示，「這一嚴厲措施將增加工作量，並給本已捉襟見肘的勞動力帶來新的責任」。

對此，聯邦航空總署今天沒有立即發表評論。

馬斯克同時也是美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長，他今天稍晚表示，「航空旅行安全是一個不涉黨派的問題。太空探索科技公司的工程師將助航空旅行更為安全」。

聯邦參議員肯特威爾（Maria Cantwell）本月曾呼籲達菲不要讓馬斯克參與聯邦航空總署的空域管理改革，理由是存在利益衝突，而且太空探索科技公司曾遭聯邦航空總署罰款。截至今天稍晚，太空探索科技公司並未對此發表評論。

聯邦航空總署每天平均處理4萬5000個航班，這代表全球超過1/4的表定航班在美國機場起降。

上週一起致命的空中相撞事故凸顯空中交通管制員持續短缺的情況，2名聯邦參議員呼籲增加聯邦航空總署在空中交通管制工作上的資金與人力。

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聯邦參議員夏亨（Jeanne Shaheen）和聯邦參議員胡文（John Hoeven）表示，聯邦航空總署的空中交通管制員人數距目標還差3500多人。近年來管制員人數一直保持不變，沒有顯著增長，但仍較2012年減少10%。

達菲表示，美國政府計劃「確保擁有最創新、技術最先進的空中交通管制系統」。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1140217