美歐對烏克蘭各有想法 德國大選籠罩陰影

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（中央社柏林22日綜合外電報導）德國政壇人士今天在大選前夕進行最後拉票，儘管這次關鍵選舉極右勢力急遽崛起，但保守派仍被看好取得勝利。

法新社報導，明天大選正值歐洲和歐洲最大經濟體德國動盪之際。美國總統川普與俄羅斯接觸，讓西方國家在烏克蘭戰爭問題的立場不再統一。

保守派反對黨領袖梅爾茨（Friedrich Merz）在慕尼黑自信地對歡呼人群表示：「明天我們將贏得選舉，這個政府帶來的惡夢即將結束。」梅爾茨矢言要在動盪時期成為歐洲「強而有力的聲音」。

川普威脅發動貿易戰代表德國麻煩有增無減，德國經濟過去2年持續萎縮，移民和安全等焦點議題也造成社會分裂加劇。

去年11月初，由德國總理蕭茲（Olaf Scholz）領導的社會民主黨（Social Democrats）、綠黨和親商的自由民主黨（FDP）所組成的3黨聯盟瓦解，明天的大選比原訂時程提前半年多。

中間偏左的蕭茲在柏林郊外的波茨坦（Potsdam）選區發表演講，闡述他對德國弊病的解決之道。

蕭茲的社會民主黨在民調中支持率徘徊在15%左右，而梅爾茨領導的基督教民主黨/基督教社會黨聯盟（CDU/CSU）以30%左右保持領先。

這次投票結果似乎將對極右派的德國另類選擇黨（AfD）產生歷史性影響，此黨在民調中以20%支持率名列第2，主要支持動力來自民眾對一連串致命持刀攻擊與汽車撞人事件的憤怒，這些事件都被歸咎於移民。

德國另類選擇黨也得到川普核心圈的強力支持，科技業億萬富翁馬斯克（Elon Musk）和副總統范斯（JD Vance）都公開力挺。

蕭茲向波茨坦選民表示，阻止德國另類選擇黨崛起是這次選舉「核心任務」。

這位現任總理強調他對烏克蘭的支持，並呼籲增加開支以加強德國防禦能力。

蕭茲表示：「我們沒有讓烏克蘭孤軍奮戰，未來這種情況不應該、也不可能發生。」面對俄羅斯入侵烏克蘭幾乎成了他3年任期的執政內容。

「我們必須確保歐洲自身強大，這樣才能以嚇阻防止歐洲發生戰爭。」

梅爾茨似乎確信自己將輕鬆擊敗蕭茲及其盟友，他告訴支持者「左派時代結束了」。

梅爾茨在喧鬧的啤酒館發表談話指出：「德國不再有左派多數，也不再有左派政治。」他提出一項縮減福利、簡化繁文縟節與收緊移民政策的計畫。

他說，隨著保守派領導下屆政府，德國將在歐陸關鍵時刻，再次「於歐盟擁有強大的聲音」。

梅爾茨表示：「歐洲必須再次強大，德國必須更積極參與歐盟事務。」

他表示，在川普時代，歐洲需要堅強起來，才能「坐在主桌，在面對俄羅斯與中國時維護我們的利益」。

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不過梅爾茨即使在明天選舉獲勝，掌權路上仍是障礙重重。他需要至少另一個政黨的支持才能組成聯合政府。根據民調，助力來源最有可能是蕭茲的社會民主黨或綠黨。

不過德國外交關係協會（German Council on Foreign Relations）研究員羅斯（Jacob Ross）表示：「組建執政聯盟確實可能非常困難。」（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1140223