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數千人集會挺烏 捷克總統：和平談判須納烏克蘭歐洲

2025/2/24 07:41
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（中央社記者劉郁葶布拉格23日專電）俄羅斯入侵烏克蘭將滿3週年，數千人今天齊聚布拉格舊城廣場支持烏克蘭。捷克總統帕維爾感謝民眾關注烏克蘭命運，並強調應避免1938年「慕尼黑協定」重演，堅持烏克蘭與歐洲必須參與和平談判。

數千人齊聚布拉格市中心的舊城廣場，參與「與烏克蘭同行」集會活動，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）、烏克蘭駐捷克大使茲瓦里奇（Vasyl Zvarych）也到現場發表演說，呼籲大眾持續支持烏克蘭。

帕維爾在演說中表示：「感謝你們沒對烏克蘭的命運無動於衷，也沒對我們自己的命運無動於衷。」

他提醒，不要質疑明確的事實，就像最近美國總統川普（Donald Trump）所做的那樣，「誰是侵略者，誰違反國際法，誰是受害者，這一切都是顯而易見的，而我們應該站在受害者一方」。

他強調，烏克蘭最終達成的和平協議必須是公正的，「否則侵略者會因國際法對某些人適用，而對另一些人無效而受益」。

帕維爾補充：「如果我們不希望強權即公理，如果我們希望二戰後建立的規則繼續適用，那我們就必須支持烏克蘭。烏克蘭的失敗也將是我們的失敗。」

帕維爾認為，「歐洲應該更具進取心，在世界上發揮更大作用，而不是只是等待美國的決定。」他說，捷克必須堅持，烏克蘭和歐洲都應該參與和平談判，若烏克蘭的角色被削弱，就無法談判出一個符合其利益的和平協議。

帕維爾表示，「我們不能讓1938年慕尼黑協定的情況重演。我們不能允許有人在沒有烏克蘭的情況下決定烏克蘭的未來」。

隨後，茲瓦里奇上台發表演講。他感謝捷克總統、政府與所有捷克人民的長期支持，「支持烏克蘭，也意味著支持捷克，以及歐洲賴以建立的價值觀」。

茲瓦里奇表示，烏克蘭的未來屬於歐洲，而非俄羅斯。烏克蘭與歐洲的安全息息相關，烏克蘭人民將繼續為此奮戰。

他說：「正義終將戰勝邪惡，我們永遠不會成為奴隸，也絕不會承認俄羅斯對烏克蘭占領。我們烏克蘭人熱愛自由，我們的士兵阻擋俄軍坦克，不只是為了我們的家園，也是為了你們的安全。」

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他進一步強調，俄羅斯必須撤出烏克蘭，並讓戰爭罪犯接受審判。茲瓦里奇的演說獲得現場熱烈的掌聲。

自俄烏戰爭爆發以來，捷克是烏克蘭的堅定盟友之一，目前有近40萬烏克蘭難民在捷克獲得臨時保護。據統計，捷克已花費625億克朗（約新台幣855億元）在提供烏克蘭人道援助和紓困。（編輯：張芷瑄）1140224

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