俄烏戰爭3週年 澤倫斯基為人民「極度英勇」驕傲

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（中央社基輔24日綜合外電報導）今天是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭3週年，烏國總統澤倫斯基今天告訴人民，他們在作戰與生活中的表現「極度英勇」，讓他感到驕傲。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）發文指出：「3年的抵抗。3年的感謝。烏克蘭人3年來極度英勇。我為烏克蘭感到驕傲！」

這則貼文附上一支影片，顯示戰爭期間一般烏克蘭人在前線的生活和日常活動。

澤倫斯基說：「感謝所有保護及協助烏克蘭的人。」

美聯社報導，俄烏戰爭3週年之際，十多名歐洲與加拿大領袖今天上午搭乘火車抵達基輔。

其中包含歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、北歐國家及西班牙等國總理。

法新社報導，范德賴恩在社群媒體X平台發文表示：「我們今天在基輔，因為烏克蘭是歐洲（一分子）。在這場生存之戰，不只烏克蘭的命運處於危急關頭，歐洲的命運也是如此。」

柯斯塔也強調：「在烏克蘭、關於烏克蘭、和烏克蘭一起。」他顯然是在指責，美國總統川普（Donald Trump）在討論如何結束俄烏戰爭的協商中，將基輔當局邊緣化的行為。

根據澤倫斯基，今天有13名領袖在基輔，另有24位領導人以線上方式參與特別會議。

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澤倫斯基談到，他希望這會是一個「轉捩點」。

他呼籲基輔的支持者提供安全保障，確保俄羅斯不會利用任何停火機會重整軍備，並在日後再次攻擊烏克蘭。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1140224