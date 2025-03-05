施凱爾再與川普澤倫斯基通話 肯定烏克蘭為和平努力

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（中央社記者陳韻聿倫敦4日專電）英國首相施凱爾今天下午再度與烏克蘭總統澤倫斯基通話，告知烏方他昨晚與美國總統川普通話情形。施凱爾肯定澤倫斯基「堅定致力於確保和平」，並指出沒有誰比烏克蘭更企求和平。

施凱爾（Keir Starmer）重申，「所有相關方」一同努力盡快為烏克蘭達成可持久、有保障的和平，此事至關重要。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天提到，距離戰爭結束可能仍「非常、非常遙遠」，這番話激怒川普（Donald Trump），引發川普指控，只要有美國撐腰，澤倫斯基就不想要和平，美國可不會忍受太久。美方隨後宣布暫停對烏軍援，直到川普確定澤倫斯基想要和平。

澤倫斯基今天發表聲明回應，烏克蘭致力達成和平，已準備好盡快恢復與美方協商，並已準備好「隨時」與美國簽署一度破局的礦物開採合作協議。

澤倫斯基指出，烏方視這項協議為邁向美方提供「更堅實的安全保證」、強化烏克蘭安全的一步。

澤倫斯基之前曾數次表示，過往經驗讓他不信任俄羅斯將遵守任何停火協議，且美方提案的烏克蘭境內礦物開採合作未包含對烏方的具體安全保證。施凱爾昨天在國會答詢時證實，僅是礦物協議本身，不足以構成安全保證。

俄羅斯則一方面宣稱尋求和平，另一方面未停止對烏克蘭的侵略。

澤倫斯基今天在聲明提到盡快結束戰爭的幾個步驟，包括第一階段的釋放戰俘，以及停止海、空域作戰。

停止空戰包含禁止飛彈、炸彈與長程無人機攻擊能源及其他民用基礎設施。澤倫斯基表示，一旦達成第一階段，烏克蘭期待盡速進入後續各階段，並與美方合作，敲定強而有力的最終協議。

不過，澤倫斯基指出，海、空域停戰的前提是「俄羅斯也會這麼做」。

首相府未說明施凱爾昨晚與川普通話，是在美方宣布暫停對烏軍援之前或之後。施凱爾昨天下午在國會答詢時稱，據他了解，撤銷對烏克蘭的支援「不是美方立場」。

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一名首相副發言人告訴媒體，施凱爾今天是在澤倫斯基發表海、空域停戰及盡速恢復與美方協商等相關聲明以前，與澤倫斯基通話。

澤倫斯基下午透過社群媒體X感謝英方在此極具挑戰的時刻，提供建議與支持。（編輯：洪啓原）1140305