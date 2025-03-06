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共和黨議員提案 百元美鈔頭像由開國元勳換成川普

2025/3/6 17:06
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國「新聞週刊」（Newsweek）網站報導，共和黨籍德州聯邦眾議員吉爾將在國會提案改版面額100美元鈔票，以在川普這個任期結束後，將100元美元紙鈔上的頭像由開國元勳富蘭克林換成川普的肖像。

吉爾（Brandon Gill）接受福斯數位新聞（Fox News Digital）訪問時表示：「川普總統大可在他的人生黃金時期打打高爾夫、花時間陪伴家人，但他卻替這個國家擋子彈，還超時工作保護邊境，修正與世界上其他國家不平等的貿易關係，使美國再度達到能源獨立，並終止無用的外援，把美國放在首位。」

「新聞週刊」報導，美鈔上次改版是在1929年，當時面額20美元鈔票上的頭像由前總統克里夫蘭（Grover Cleveland）換為前總統傑克森（Andrew Jackson）。

這項百元美鈔改版提案恐將難以獲得國會跨黨派支持。根據現行聯邦法律，美國貨幣不得使用在世人物的肖像。

吉爾堅稱，將百元美鈔上的開國元勳富蘭克林換成川普肖像，只是對川普未來4年成就的「小小致敬」。

南卡羅萊納州共和黨籍眾議員威爾森（Joe Wilson）上週也提議發行印有川普肖像的250美元面額鈔票。這項提案已獲其他3名保守派眾議員支持。

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前川普顧問康威（Kellyanne Conway）在社群媒體X發文稱：「眾院共和黨人提案將川普肖像印在百元鈔票上。如果你支持，請按讚。」

據報導，吉爾希望這項法案在2029年川普離任後生效，但在眾院不太可能獲得跨黨派支持。且這項法案幾乎肯定得獲得眾院218名共和黨議員全體支持，才有機會送交參院表決。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1140306

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