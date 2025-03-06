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法俄隔空交火 克宮不滿被稱歐洲威脅要馬克宏道歉

2025/3/6 18:51
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（中央社記者曾婷瑄巴黎6日專電）法國總統馬克宏昨晚在電視演說中提及俄烏戰爭，稱俄羅斯為「歐洲與法國的主要威脅」，表示歐洲須展開核威懾討論。俄國外長與發言人今天反批馬克宏「脫離現實」、「威脅俄國」，並要求他向人民致歉。

馬克宏（Emmanuel Macron）5號晚間進行全國電視演說，談及俄烏戰爭時措辭強烈，表示俄羅斯已成為法國和歐洲的主要威脅，稱「俄國在測試我們的極限」。

俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今天發表回應，批評馬克宏「稱俄羅斯為歐洲威脅是脫離現實」。

馬克宏在演說中指出，已決定就透過核威懾保護歐洲大陸盟友一事展開戰略辯論，並強調使用核武的任何決定仍將由法國國家元首定奪。

對此，沙卡洛娃譴責馬克宏「將歐洲同盟放在歐洲核武保護傘之下」的想法，並說：「他（馬克宏）每天都會發表跟之前完全相反的荒誕言論。他是個說故事的人。」

沙卡洛娃甚至表示，「馬克宏必須向自己的人民道歉，因為誤導了他們」。

馬克宏在昨晚的電視轉播中提及，不能在這個危險世界中繼續袖手旁觀，俄羅斯的侵略行為「似乎沒有國界」，法國及其歐洲盟友必須做出回應。

馬克宏指出，如果簽署俄烏和平協議，可能派歐洲軍隊赴烏克蘭，確保俄羅斯不會再次侵略。他說：「他們（歐洲軍隊）今天不會前往戰鬥，他們不會至前線戰鬥，但一旦和平協議簽署，他們會在那裡，確保協議徹底受到尊重。」

馬克宏說，歐洲陸軍參謀總長們下週將在巴黎會晤，討論如何在和平協議後支持烏克蘭。他還說，如果美國不再站在法國這邊，法國就須做好準備。

俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也向俄媒強硬回覆馬克宏演說，認為歐洲國家派軍至烏克蘭等同「北大西洋公約組織（NATO）進駐」，並認為馬克宏派兵與核武的提議對俄羅斯是威脅。

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拉夫羅夫說：「如果他認為我們是一個威脅，如果他召集歐洲國家和英國的參謀總長會議，如果他宣布有必要使用核武器，如果他準備對俄羅斯使用核武，那麼他當然就是對我們構成威脅的人。」

馬克宏昨晚電視演說有超過1500萬人觀看，顯示法國民眾對俄烏戰爭走向相當關切。他的言論獲得歐洲盟友表態支持，卻在國內政壇掀起兩極反應。反對者批評馬克宏正在「玩弄恐懼」；極右派領袖則稱法國主要威脅並非俄國，而是境內的伊斯蘭恐怖主義。（編輯：周永捷）1140306

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