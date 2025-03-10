7-11日本母公司與ACT就出售部分商店進行談判

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（中央社東京10日綜合外電報導電）世界最大連鎖超商7-Eleven的日本母公司Seven & i今天表示，已同意與加拿大對手Alimentation Couche-Tard（ACT）探討商店出售事宜，以在潛在合併之前解決反托拉斯問題。

就在數天前，Seven & i宣布一系列新措施，以抵抗ACT的收購。

Seven & i在聲明中表示：「ACT和7&i的財務顧問已經開始向潛在買家進行聯合推廣。」

聲明還說，Couche-Tard已同意共同「透過定義待出售商店群的營運、管理和財務特徵，並確定潛在買家，來規劃出售流程的可行性」。

「這將為我們提供一些關於成功前景的見解，這些條款有可能滿足美國反托辣斯監管機構的要求。」

「我們和我們的顧問相信，我們現在可以在確定是否可以實現可信且可操作的補救措施和資產剝離方案方面取得進展，進而對ACT的提案進行現實的評估。」

Seven & i6日宣布，最晚將於明年下半年在美國主要證券交易所之一讓旗下營運美國7-Eleven的子公司7-Eleven, Inc.（SEI）進行首次公開募股（IPO），並打算利用售股與其他重組措施所獲資金來購買2兆日圓（約新台幣4400億元）庫藏股。

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法新社報導，Seven & i去年拒絕ACT出價近400億美元（約新台幣1兆3100億元）的併購提案後，開啟這場雙方交手連續劇。Seven & i目前在全世界經營約8萬5000家7-Eleven門市，旗下擁有OK便利商店（Circle K）的ACT全球則有1萬7000間超商。

Seven & i去年9月拒絕ACT的初步收購要約時，表示其「嚴重」低估業務，並可能面臨監管障礙。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1140310