瓜地馬拉火山噴發湧岩漿 1000名居民撤離家園[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社瓜地馬拉阿洛特南戈10日綜合外電報導）中美洲最活躍火山「火峰」（Fuego）爆發，噴出岩漿、火山灰與岩石，瓜地馬拉有關當局今天撤離約1000名居民。

法新社報導，距首都瓜地馬拉市（Guatemala City）35公里的火峰火山爆發後，對2018年致命噴發仍餘悸猶存的居民紛紛走避。

46歲的科博克斯（Manuel Cobox）帶著妻子與3名女兒逃離家園，他跟法新社說：「我們聽到一陣隆隆聲，之後火山劇烈噴發。」

瓜地馬拉緊急事務處理署（Conred）發言人勞瑞安諾（Juan Laureano）說，約125個家庭、約900人已從厄波文尼爾（El Porvenir）社區移到安全地點，另一個社區拉斯拉吉塔斯（Las Lajitas）的居民也已疏散。

有些民眾帶著大包小包的個人物品，搭上巴士到充當臨時避難所的市政廳避難，也有人選擇投靠朋友或親戚。

瓜地馬拉緊急事務處理署首長奧加爾德斯（Claudinne Ogaldes）在記者會上說，約3萬人有可能「處於風險」之中，必要時應自行撤離。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

瓜地馬拉位於太平洋「火環帶」（Ring of Fire）上，地震與火山活動頻繁發生。

2018年火峰火山噴發時，岩漿沿著山壁滾滾而下，重挫聖米格洛斯洛特斯村（San Miguel Los Lotes），造成215人喪命，另有為數相當的民眾失聯。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1140311