川普徵汽車關稅 傳韓日中高層3/30會晤

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（中央社首爾28日綜合外電報導）韓國政府消息人士今天說，韓國、日本和中國的經濟暨貿易部長將於本週末在首爾會面，討論經濟合作。

法新社報導，美國總統川普數天前才剛宣布針對所有不是在美國本土製造的汽車和輕型卡車課徵25%關稅，今天就傳出3國將舉行5年來第一次的罕見會議。

韓國、日本都是汽車出口大國，中國也深受美國關稅措施打擊。

一名韓國政府消息人士告訴法新社，「三方經濟和貿易部長會議」將於本月30日上午在首爾舉行。

預料韓國產業部長安德根（Ahn Duk-geun）、日本經濟產業大臣武藤容治和中國商務部長王文濤將出席會議。各國之間也將舉行雙邊會談。

安德根昨天說，由於美國占韓國汽車出口市場的一半，美國的關稅「令人擔心嚴重損及（韓國汽車）產業」。

他在一場緊急會議上說：「因應美國關稅措施的過程不會只靠一輪談判就解決，預計會花一些時間。」他還說：「雖然全球不確定性日漸增加，政府會在這過程中支持本國企業。」

繼上月的關稅措施後，川普本月再對中國商品課徵更多一體適用的關稅，預料將對這兩個全球最大經濟體之間的數千億美元貿易總額造成影響。

王文濤警告，美國關稅可能「破壞全球產業供應鏈穩定，妨礙全球經濟發展」。他告訴記者：「如果美方在錯誤的道路上愈行愈遠，我們將奉陪到底。」

日本政府發言人昨天也說，美國對進口汽車課徵的關稅「令人極為遺憾」。

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全球銷量第一的汽車製造商豐田（Toyota）就來自日本，當地汽車產業的發展會影響許多相關產業，包括零組件製造、鋼材和微晶片等。

日本2024年對美國出口額達21.3兆日圓（約新台幣4.68兆元），其中汽車和其他車輛約占1/3。（譯者：曾依璇/核稿：陳正健）1140328