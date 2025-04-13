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愛沙尼亞扣俄影子艦隊油輪：解決法律問題前不可續航

2025/4/13 13:45
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（中央社愛沙尼亞首都塔林12日綜合外電報導）愛沙尼亞當局今天表示，在解決各種法律和安全問題之前，不會允許一艘據信屬於俄羅斯「影子艦隊」的油輪繼續航行。

法新社報導，愛沙尼亞昨天凌晨在芬蘭灣愛沙尼亞水域扣押一艘屬於俄羅斯「影子艦隊」的油輪。

根據愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，愛沙尼亞海軍指出，該艘名為Kiwala的油輪在前往俄羅斯烏斯盧加港（Ust-Luga）的途中遭到攔截，當時油輪未懸掛國旗，無國籍船舶依國際規範不得在公海航行。

交通管理局海事部主任特魯（Kristjan Truu）表示，已發現該船有40項問題，其中23項與文件有關，其餘與適航性有關。

他說：「我們不能允許該船繼續航行，因為海上和環境安全無法得到保障。」

初次檢查時出示的文件顯示，Kiwala號懸掛吉布地（Djibouti）國旗航行，但這個東非國家很快回應說，已註銷該油輪的註冊。

Kiwala目前停泊在穆加灣（Muuga Bay），受到愛沙尼亞海軍監控。

愛沙尼亞官員表示，Kiwala受到加拿大、歐洲聯盟（EU）、瑞士和英國的制裁，當時正前往俄羅斯烏斯盧加港。

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安全分析家表示，俄羅斯以數百艘船隻組成「影子艦隊」，試圖逃避因烏克蘭戰爭而對其石油出口實施的制裁。

愛沙尼亞海軍司令瓦爾克（Cdre Ivo Värk）強調，這次扣留船隻的目的是要檢查該船的文件和法律地位，與關鍵基礎設施的損害無關。根據報導，船上有24名船員，其中船長為中國籍，其他船員則為緬甸公民。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140413

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