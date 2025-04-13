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烏克蘭蘇米市遭空襲32死 澤倫斯基籲盟邦施壓俄國

2025/4/13 20:55
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（中央社基輔13日綜合外電報導）俄羅斯今天空襲烏克蘭東北部蘇米州（Sumy Oblast）首府蘇米市，迄今造成32人喪命。烏克蘭總統澤倫斯基呼籲盟邦對俄國施加「強大壓力」，以結束俄烏戰爭。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於社群媒體表示：「如果沒有真正的強大壓力，沒有對烏克蘭的適當支持，俄羅斯將繼續拖延這場戰爭。」

他指出，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）無視美國提出的全面無條件停火提議，已經過了兩個月時間。

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澤倫斯基還提及：「不幸地，在莫斯科的他們自信有能力繼續殺戮。我們需要採取行動來改變這種局面。」

英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭緊急救難當局表示，蘇米市遭空襲的死亡總數已增至32人，其中包含2名孩童，另有84人受傷，包括10位孩童，緊急救援行動仍繼續進行。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1140413

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