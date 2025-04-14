加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
大甲媽祖遶境回鑾延遲逾2小時 信徒簇擁返廟安座
首頁 / 國際
以色列情勢
新聞專題
以色列情勢1/300
首頁 / 國際

美防長：確保伊朗無法擁有核彈 美軍準備好了

2025/4/14 04:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國國防部長赫格塞斯今天重申，華府希望透過外交解決方案阻止伊朗發展核武，但若失敗，美軍準備好「阻止伊朗擁有核彈」。

法新社報導，美國和伊朗外交官昨天在阿曼展開間接談判，致力於化解西方對伊朗核計畫的擔憂。

赫格塞斯（Pete Hegseth）今天形容在阿曼這項首次、試探性接觸「富有成效」、「是好的一步」。

他告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation），儘管總統川普希望永遠不必訴諸軍事行動，「我們已經展現出要有所成、要深入其中、要做大事的能耐」。

他說：「再次強調，我們不希望這樣做，但如果必須，我們會阻止伊朗擁有核彈。」

google news透過 Google News追蹤中央社

川普9日表示，如果在阿曼的談判失敗，與以色列合作展開軍事行動「絕對」有可能。

他告訴記者：「如果需要軍隊，我們就會用兵。以色列顯然會深度參與，會在其中領軍。」（譯者：何宏儒）1140414

#川普
#阿曼
#以色列
#伊朗
#哥倫比亞廣播公司
#赫格塞斯
#赫格塞斯
#川普外交
川普
防堵中國貨碰壁轉湧入歐洲 法財長：擬推邊境配額川普健檢結果 白宮醫生：完全適合履行最高統帥職責
赫格塞斯
51國北約援烏克蘭會議 新增7700億軍援破紀錄美參院通過 退將凱恩出任美軍參謀首長聯席會議主席
以色列情勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
尼坦雅胡即將會晤川普 擬商議關稅、伊朗與加薩問題
24
更多編輯台推薦新聞：